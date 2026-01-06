ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ:

ಅಡುಗೆಗೆ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅವಿವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

Ramya R Gowda
Jan 06,2026

ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು

ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ

ತೆಂಗಿನ ತಿರುಳು

ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.

ತೆಂಗಿನ ನೀರು:

ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ, ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ:

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ:

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ: ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶರಣಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಪವಿತ್ರತೆ:

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದನ್ನು 'ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ'ದ ಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

VIEW ALL

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಎರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು?

ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಕಾಯಿ!
Read Next Story