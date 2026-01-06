ಅಡುಗೆಗೆ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅವಿವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ
ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ, ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ: ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶರಣಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದನ್ನು 'ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ'ದ ಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.