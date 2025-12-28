ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಈ ತರಕಾರಿಯ ಜ್ಯೂಸ್‌!

Deepa A Reddy
Dec 28,2025


High Blood Pressure: ಈ ಪಾನಿಯ ಸೇವಿಸಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು..

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವ ಜನರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಭರಿತ ಸೌತೆಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿ ರಸದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

VIEW ALL

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಫುಲ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್‌.. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಫುಲ್‌ ಜಾಲಿ..ಜಾಲಿ!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಟ್‌ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಖ್ಯಾತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ವಿವಾಹ..! ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಸ್ತ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ.. ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರೋ ಹೀರೋಯಿನ್‌!
Read Next Story