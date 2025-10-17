ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಬಲೂನ್ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಕರಗುತ್ತೆ

Yashaswini V
Oct 17,2025

ಬಿಸಿ ನೀರು

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ

ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಬೇರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ವಾಕಿಂಗ್

ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಕ್ಕೆ 5-6ದಿನ ತಪ್ಪದೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ

ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 21ದಿನಗಳವರಗಾದರೂ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ರಾತ್ರಿ ಊಟ

ರಾತ್ರಿ ಲಘು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನೀವು ಮಲಗುವ 2-3ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಉಪವಾಸ

ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 16ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ.

ನಿದ್ರೆ

ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7-8ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಸೂಚನೆ

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

