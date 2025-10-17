ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಬೇರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಕ್ಕೆ 5-6ದಿನ ತಪ್ಪದೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 21ದಿನಗಳವರಗಾದರೂ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ರಾತ್ರಿ ಲಘು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನೀವು ಮಲಗುವ 2-3ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 16ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ.
ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7-8ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.