ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಪಾನೀಯಗಳಿವು

Yashaswini V
Nov 12,2025

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾನೀಯ

ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಸುಲಹ್ಬವಾಗುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಅದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂತಿಯುತ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ಹೊಂದಲು ಕೂಡ ಈ ಪಾನೀಯಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿವೆ.

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ, ತ್ವಚೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗಂಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

ಫೆನ್ನೆಲ್ ನೀರು

ಪ್ರತಿದಿನ ಫೆನ್ನೆಲ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ

ಪ್ರತಿದಿನದ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶೀತ, ತಲೆನೋವಿನಿಂದಲೂ ಉಪಶಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪುದೀನ ನೀರು

ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ದಿನವಿಡೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

