ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೋಪಮೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಪ್ರಸ್ತುತದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಡೋಪಮೈನ್ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಡೋಪಮೈನ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಗಳ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
