ಡಾರ್ಕ್‌ ಚಾಕೋಲೆಟ್‌ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Deepa A Reddy
Jan 10,2026

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್

ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ

ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡೋಪಮೈನ್

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೋಪಮೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌

ಪ್ರಸ್ತುತದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಡೋಪಮೈನ್‌ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್‌ ಚಾಕೋಲೆಟ್‌ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಡೋಪಮೈನ್

ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಡೋಪಮೈನ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

