ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

Zee Kannada News Desk
Nov 30,2025


dates health benefits: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ

ಯಾಕೆ ಖರ್ಜೂರ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣ ಚರ್ಮ, ತುಟಿ ಒಣಗುವುದು, ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ಒಣಗು, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ವಿಟಮಿನ್ C ಮತ್ತು ಐರನ್‌ಗಳು ರಕ್ತಹೇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮುಖದ ನಿಷ್ಪ್ರಭತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೂದಲಿಗೆ ಬಲ

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಹಾಗೂ ಒಣಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ

ಖರ್ಜೂರ ರಕ್ತಶುದ್ಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಕಲೆಗಳು, ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್

ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ

ಪ್ರತಿದಿನ 2–3 ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

VIEW ALL

ಪಾಪಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಾನಾಗೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು!

ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ರೀತಿ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ!

33 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಒಂಟಿ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Read Next Story