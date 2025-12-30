ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ

ಪ್ರತಿದಿನ 2–3 ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Ramya R Gowda
Dec 30,2025

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್

ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ

ಖರ್ಜೂರ ರಕ್ತಶುದ್ಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಕಲೆಗಳು, ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೂದಲಿಗೆ ಬಲ

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಹಾಗೂ ಒಣಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ವಿಟಮಿನ್ C ಮತ್ತು ಐರನ್‌ಗಳು ರಕ್ತಹೇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮುಖದ ನಿಷ್ಪ್ರಭತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ಒಣಗು, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಯಾಕೆ ಖರ್ಜೂರ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣ ಚರ್ಮ, ತುಟಿ ಒಣಗುವುದು, ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

