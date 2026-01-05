ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್

ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

Ramya R Gowda
Jan 05,2026

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ

ಖರ್ಜೂರ ರಕ್ತಶುದ್ಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಕಲೆಗಳು, ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ವಿಟಮಿನ್ C ಮತ್ತು ಐರನ್‌ಗಳು ರಕ್ತಹೇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮುಖದ ನಿಷ್ಪ್ರಭತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ಒಣಗು, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಯಾಕೆ ಖರ್ಜೂರ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣ ಚರ್ಮ, ತುಟಿ ಒಣಗುವುದು, ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

VIEW ALL

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ..? ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸೇಫ್‌!

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರೋ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್..‌ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬ್ಯೂಟಿ!

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ.. ಹಾರ್ಟ್‌ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಪಾನೀಯ
Read Next Story