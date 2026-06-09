ಈ ಖಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು!

Published by: Chetana Devarmani | Jun 09, 2026

ಮೊಸರು

ಹೆಚ್ಚು ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 09, 2026

ಮೊಸರು

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 09, 2026

ಮೊಸರು

ಮೊಸರು ಬೆಳಗಿನ ಗೊತ್ತು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾತ್ರಿ ತಿಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸಿಡಿಟಿ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಾರದು.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 09, 2026

ಮೊಸರು

ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂಧಿವಾತದ ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವು ಬರಬಹುದು.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 09, 2026

ಮೊಸರು

ಮೊಸರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದವರು ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 09, 2026

ಮೊಸರು

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 09, 2026

ಮೊಸರು

ಮೊಸರಿನ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಯೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 09, 2026

ಮೊಸರು

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಇರುವವರು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 09, 2026

ಮೊಸರು

ಮೊಸರು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಳಿಕವೇ ತಿನ್ನಿ.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 09, 2026

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