ಹೆಚ್ಚು ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಬೆಳಗಿನ ಗೊತ್ತು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾತ್ರಿ ತಿಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸಿಡಿಟಿ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಾರದು.
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂಧಿವಾತದ ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವು ಬರಬಹುದು.
ಮೊಸರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದವರು ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೊಸರಿನ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಯೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವವರು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು.
ಮೊಸರು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಳಿಕವೇ ತಿನ್ನಿ.