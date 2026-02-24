ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆಯು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಫೈಬರ್ ಅಂಶದಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನ (Inflammation) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆಯು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಮುಪ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP) ಇರುವವರಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆಯು ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣು