ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Puttaraj K Alur
Feb 24,2026

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ

ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ದಾಳಿಂಬೆಯು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಲಬದ್ಧತೆ

ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಫೈಬರ್ ಅಂಶದಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ

ದಾಳಿಂಬೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನ (Inflammation) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ

ದಾಳಿಂಬೆಯು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಮುಪ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣ

ದಾಳಿಂಬೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP) ಇರುವವರಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆಯು ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣು

