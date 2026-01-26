ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.

Puttaraj K Alur
Jan 26,2026

ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಾಗವಾಗುವುದು.

ಮಲಬದ್ಧತೆ

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶವು ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕರುಳಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿಸಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೇವನೆಯು ಹಲವಾರು ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ, ಅಧಿಕ ನಾರಿನಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಪಪೈನ್ ಕಿಣ್ವವಿದ್ದು, ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

