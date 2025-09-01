ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?

Deepa A Reddy
Sep 01,2025


Apple: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಆರೋಗ್ಯ

ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಜೀವಸತ್ತ್ವ

ಸೇಬುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಜೀವಸತ್ತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ

ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆ.

ಮಧುಮೇಹ

ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೈಸೆಮಿಕ್

ಸೇಬುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಪ್ರೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೈಬರ್

ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮ

ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೋಕೋಸ್ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

VIEW ALL

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗ

ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು!

ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?

ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ
Read Next Story