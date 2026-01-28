ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ನಿಜವೇ?

Deepa A Reddy
Jan 28,2026


Banana Diet Facts: ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?

ಪೋಷಕಾಂಶ

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದೆ.

ಹಣ್ಣು

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೊಜ್ಜು

ದಿನನಿತ್ಯ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾಲೊರಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸುಮಾರು 105 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ತೂಕ

ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

