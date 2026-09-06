ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಹಣ್ಣಿದು!

Published by: Chetana Devarmani | Sep 06, 2026

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್

ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಮಿಯತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯ್ರಾಗನ್‌ ಹಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Published by: Chetana Devarmani | Sep 06, 2026

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಫೈಟೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 06, 2026

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 06, 2026

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್

ಡೆಂಗ್ಯೂನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಸಕಾಲಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯು ಸಾಯಬಹುದು.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 06, 2026

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

Published by: Chetana Devarmani | Sep 06, 2026

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್

ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಹಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 06, 2026

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್

ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಮೆಗಾ 3 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ 6 ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ..

Published by: Chetana Devarmani | Sep 06, 2026

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್

ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 06, 2026

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್

ಈ ಹಣ್ಣು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 06, 2026

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