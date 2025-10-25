ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Puttaraj K Alur
Oct 25,2025

ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ

ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ

ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

VIEW ALL

ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ!

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ 2 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು..

ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನೆ!

ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
Read Next Story