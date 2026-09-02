ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ

Published by: Chetana Devarmani | Sep 02, 2026

ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 02, 2026

ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 02, 2026

ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 02, 2026

ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 02, 2026

ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ದಿನವಿಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 02, 2026

ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಸಹಕಾರಿ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 02, 2026

ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 02, 2026

ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 02, 2026

ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ಹಾಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ 1, ಬಿ 2, ಬಿ 12 ನಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Sep 02, 2026

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