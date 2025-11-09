ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ

ಮೆಂತೆ ಕಾಳನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Puttaraj K Alur
Nov 09,2025

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಮೆಂತೆಕಾಳು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿವೆ.

ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಮೆಂತೆಕಾಳಿನ ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು.

ಚಯಾಪಚಯ

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯಕ್ಕೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳಿನ ನೀರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ಕಫ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು.

ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಮೆಂತ್ಯೆ ನೀರು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಮೆಂತ್ಯೆ ಕಾಳನ್ನ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ

ಮೆಂತ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ನೆರವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮೆಂತ್ಯೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಮೆಂತ್ಯೆ ಕಾಳು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

