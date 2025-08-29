ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

Puttaraj K Alur
Aug 29,2025

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಮಧುಮೇಹ

ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ A, B, C, D

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ A, B, C, D, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ & ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಸಂಧಿವಾತ

ಸಂಧಿವಾತ ರೋಗಿಗಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಜೇನುತುಪ್ಪ

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯ ತೊಗಟೆಯಿಂದ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

