ಜನನಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ! ಚಿಂತೆಬಿಡಿ, ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Yashaswini V
Aug 08,2025

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜನನಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಜನನಾಂಗ/ಗುಪ್ತಾಂಗದ ವಾಸನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.

ಮನೆಮದ್ದು

ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜನನಾಂಗ ವಾಸನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ...

ನೀರು

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನನಾಂಗದ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೊಸರು

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬಾಸಿಲಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ಜನನಾಂಗವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು

ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ನೆನೆಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜನನಾಂಗದ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಬೇವಿನ ನೀರು

ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಜನನಾಂಗದ ವಾಸನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್

ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಾಂಗವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಜನನಾಂಗದ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಆಂಟಿ-ಬಯೋಟಿಕ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಗುಪ್ತಾಂಗಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ ಐದು ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಜನನಾಂಗದ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

