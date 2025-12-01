Puttaraj K Alur
Dec 01,2025

ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಥಯಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ನಂತಹ ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಥಯಾಮಿನ್ (B1), ನಿಯಾಸಿನ್ (B3), ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ

ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ

ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ದೇಹವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀವಕೋಶದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆ

ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ

ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

