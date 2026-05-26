ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿನೈನ್, ಒಮೆಗಾ-3 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಬರದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು. ಲಿವರ್ನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನವು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಜೀವಕೋಶದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಲೆಟಿಸ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಲೆಟಿಸ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಇದ್ದು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೀಟಾಲೈನ್ಗಳು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ದೂರವಾಗುವುದು.
ಸಾಲ್ಮನ್, ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ ಮೀನುಗಳು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ&ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಿವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಮುಂತಾದ ಬೆರ್ರಿಗಳು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ