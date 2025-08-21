ನೋಡಲು ಬಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಗಸಗಸೆ ಬೀಜ ಕೆಲವು ಖಾದ್ಯಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಸಗಸೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ...
ಗಸಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಇದು ದೇಹವನ್ನು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಲ್ಲುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗಸಗಸೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಗಸಗಸೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಗಸಗಸೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಸಗಸೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಒಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಲ್ಲು ರಚನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಗಸಗಸೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಸಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
