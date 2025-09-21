ಜೀವನಶೈಲಿ

ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Puttaraj K Alur
Sep 21,2025

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌

ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಜೇನುತುಪ್ಪ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ತರಬಹುದು.

ಮೆಂತ್ಯೆ ಕಾಳು

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಬೇವಿನ ಎಲೆ

ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಶುಂಠಿ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಹ ನೀವು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕಾಫಿ

ನಿಯಮಿತಬಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌

ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

