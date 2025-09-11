ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ

ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Puttaraj K Alur
Sep 11,2025

ಮಧುಮೇಹ

ಸಕ್ಕರೆಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೃದ್ರೋಗಗಳು

ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್

ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿರು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸೇವನೆಯು ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಹಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉರಿಯೂತ

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

10%ಕ್ಕಿಂತ

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಲ್ಲಿ 10%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಸಕ್ಕರೆ-ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

VIEW ALL

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!!

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸೋಂಕಿರಬಹುದು

ಬಿಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಇದ್ದರೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಬೀಜಗಳು!

Vastu remedies: ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದ್ಬುತ ಪರಿಹಾರ! ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತು ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು
Read Next Story