ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 10-12 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಕರಿ, ಉಪ್ಪಿನ ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿರಿ.
ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು (ಪೀಚ್, ಪ್ಲಮ್), ಮೀನು (ಸ್ಯಾಲ್ಮನ್), ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹೂಕೋಸು, ಶತಾವರಿ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಳಿಭಾಗ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಭರಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಕಿಡ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.