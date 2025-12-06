ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ

ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Puttaraj K Alur
Dec 06,2025

ನೀರು

ದಿನಕ್ಕೆ 10-12 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಉಪ್ಪು

ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಕರಿ, ಉಪ್ಪಿನ ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿರಿ.

ಆಹಾರ

ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು (ಪೀಚ್, ಪ್ಲಮ್), ಮೀನು (ಸ್ಯಾಲ್ಮನ್), ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹೂಕೋಸು, ಶತಾವರಿ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಳಿಭಾಗ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ವ್ಯಾಯಾಮ

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ತೂಕ

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.

ಜಂಕ್ ಫುಡ್

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಭರಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ

ಕಿಡ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

