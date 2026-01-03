ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವಾಕಿಂಗ್, ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ