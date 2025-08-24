ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ & ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕ ತೂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಜೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.