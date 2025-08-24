ಜೀವನಶೈಲಿ

ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Puttaraj K Alur
Aug 24,2025

ಅಧಿಕ ತೂಕ

ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ & ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕ ತೂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ

ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ನಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್‌

ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

ಜಂಕ್‌ ಫುಡ್‌ ಸೇವನೆ

ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಜೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಜಂಕ್‌ ಫುಡ್‌ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಖ್ಯ

ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.

VIEW ALL

ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಾನಾಗೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ!

ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ..!

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲ್ಲೂ ಶೇಕರಣೆಯಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌, ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು
Read Next Story