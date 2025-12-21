ಮೊಸರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ!

Deepa A Reddy
Dec 21,2025

ಮೀನು

ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೀನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ

ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ

ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ

ಮೊಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಬಿಸಿ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಶೀತ

ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಂಯೋಜನೆ

ಸರಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಮೊಸರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

