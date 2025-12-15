ಈ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್‌!

Deepa A Reddy
Dec 15,2025


Gastric Medicine: ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ

ಕೆಲವರು ದಿನವಿಡೀ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌

ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ಯಪಾನ

ಮದ್ಯಪಾನ ಕೆಲವು ಜನರು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಔಷಧಿ

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸಮಸ್ಯೆ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಔಷಧೀಯ ಗುಣ

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ ಇ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದೆ.

ಥೈಮೋಲ್

ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಥೈಮೋಲ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ರಸಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀರಿಗೆ ನೀರು

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಮಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ

ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

