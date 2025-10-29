ಸತತ 10 ದಿನಗಳ ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 760 ರೂ.ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ.
ಅ.29ರ ಬುಧವಾರ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಂ ಒಂದಕ್ಕೆ 12,158 ರೂ. ಇದೆ.
10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,21,580 ರೂ. ಇದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 52% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು $4,381.21 ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು.
ಭೌಗೋಳಿಕ & ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.