ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ

ಸತತ 10 ದಿನಗಳ ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

Puttaraj K Alur
Oct 29,2025

760 ರೂ.ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 760 ರೂ.ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ.

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ

ಅ.29ರ ಬುಧವಾರ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಂ ಒಂದಕ್ಕೆ 12,158 ರೂ. ಇದೆ.

ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ

10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,21,580 ರೂ. ಇದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.

ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ

ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

52% ಏರಿಕೆ

ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 52% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು $4,381.21 ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು.

ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣ

ಭೌಗೋಳಿಕ & ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

VIEW ALL

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪುರುಷರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು

ಸಪೋಟಾ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು!

ಪುರುಷರ ಆ ʼಶಕ್ತಿʼಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ರಾಮಬಾಣ: ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಿ ನೋಡಿ
Read Next Story