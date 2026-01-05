ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

Deepa A Reddy
Jan 05,2026

ಆರೋಗ್ಯ

ಸೇಬುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶ

ಸೇಬುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್, ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ

ಸೇಬು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಕೆ

ಸೇಬುಗಳು ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೇಬು

ಸೇಬು ರಸಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ಇಡೀ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್

ಸೇಬುಗಳು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ದೇಹದ ವಿಷ

ಸೇಬು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

