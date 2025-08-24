ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ..!

Deepa A Reddy
Aug 24,2025

ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು

ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ರೀಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್‌

ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಸಿವು

ಹಸಿವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೀಲು ನೋವು

ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಶೀತ

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.


ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತಡಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

VIEW ALL

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲ್ಲೂ ಶೇಕರಣೆಯಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌, ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ!

ಗಸಗಸೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

Read Next Story