ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Deepa A Reddy
Mar 07,2026


Carrot Juice: ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಆರೋಗ್ಯ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವರು ಬೀಟ್ಯೂಟ್ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆ

ಇತರ ದೇಶಗಳ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.

ವಿಟಮಿನ್‌ ಎ

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್‌ ಎ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ

ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಜ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಾಖದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ವರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

VIEW ALL

ಅರ್ಜುನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು.. ನೀವು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಕಪಲ್ಸ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌..!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ.. ಸ್ಟೈಲೀಶ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ!

ಈ ಕಾಳು ನೆನೆಸಿದ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ!

ಕೆಂಗುಲಾಬಿಯಂತೆ ನಳನಳಿಸಿದ ನಭಾ ನಟೇಶ್‌.. ರೋಸ್‌, ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ ʼಪಟಾಕಾʼ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್!‌
Read Next Story