ಈ ಕಾಳು ನೆನೆಸಿದ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ!

Deepa A Reddy
Mar 03,2026


Fennel Seeds: ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ,

ಪ್ರಯೋಜನ

ಸೋಂಪು ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ

ಸೋಂಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು .

ಅಧಿಕ ತೂಕ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಸೋಂಪು ನೀರು ಸರಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ನೀರು ಉತ್ತಮ.

ಸೋಂಪು ನೀರು

ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ .


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

