ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ.

Puttaraj K Alur
Oct 26,2025

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ A, B, C, D, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ

ನುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ತಾಮ್ರ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಸೋಡಿಯಂ, ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಂ ಮುಂತಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮಧುಮೇಹ

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಧಿವಾತ

ಸಂಧಿವಾತ ರೋಗಿಗಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರ ತೊಗಟೆಯಿಂದ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ವೀರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ

ಪುರುಷರ ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

VIEW ALL

ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ!

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ 2 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು..

ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನೆ!
Read Next Story