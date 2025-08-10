ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತವಿದ್ದಂತೆ..!

Deepa A Reddy
Aug 10,2025

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಜೀರ್ಣ

ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಅಜೀರ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಲಬದ್ಧತೆ

ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ದುರ್ವಾಸನೆ

ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ

ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ

ಇದು ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಏಲಕ್ಕಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ

ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಊಟದ ನಂತರ ಕುಡಿಯಿರಿ.


ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

