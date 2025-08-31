ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು!

Deepa A Reddy
Aug 31,2025


Health Benefits of Raw Onion: ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು.

ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ

ಅನೇಕ ಜನರು ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಬಿರಿಯಾನಿ

ಕೆಲವರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಲಾಡ್‌

ಕೆಲವರು ಸಲಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ?

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು

ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6

ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್

ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಫೈಬರ್

ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸಲ್ಪರ್ ಸಂಯುಕ್ತ

ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್, ಪ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಪರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ

ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.


ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

