ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಅರಿಶಿಣ

ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಸಿ ಅರಿಶಿನದೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

Ramya R Gowda
Mar 22,2026

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಮ ತೂಕ ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕುವುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ಶೋಧಿಸಿ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು.

ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು, ದೃಷ್ಟಿ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು

ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ

ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.


ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಣಜ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಬಾಪು ಬೊಮ್ಮ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ.. ಹಳದಿ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಆದ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು..!

40 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಮಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ.. ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್‌ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ಗಳೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ!

IPL2026: ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ ಆಟಗಾರರು..!

ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ʼಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿʼ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
