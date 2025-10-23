ಹೃದಯಾಘಾತವು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದ ಕಾರಣ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಈಗ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅನೇಕ ಜನರು ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತ, ಭಾರ ಮತ್ತು ಹಿಸುಕುವ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಆನೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಎದೆ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಎಡಗೈ, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.