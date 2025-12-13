ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ನಿಂಬೆ ರಸ

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್

ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನವಿಡೀ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ರಸ

ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ

ದಾಳಿಂಬೆ ರಸವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು‌, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಸೆಲರಿ ರಸ

ಸೆಲರಿ ರಸವು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್‌

ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್‌ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ನಿಯಮ

ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಲಕ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಬಾದಾಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

