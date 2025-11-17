ಶನಿದೋಷ

ಶನಿದೋಷದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಲ್ಲ.

Puttaraj K Alur
Nov 17,2025

ಹಾಲು ಅರ್ಪಿಸಿ

ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿಯೂ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು

ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಿತ್ರದೋಷ ನಿವಾರಣೆ

ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಪಿತ್ರದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಣ್ಣೆ ದಾನ ಮಾಡಿ

ಪುಷ್ಯಾ, ಅನುರಾಧಾ, ಉತ್ತರಾ ಹಾಗೂ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವಿರುವ ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಉಪ್ಪು, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳನ್ನೂ ಇದೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವ ದಿನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಳ್ಳು, ಉದ್ದಿನಕಾಳು

ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಳ್ಳು, ಉದ್ದಿನಕಾಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.

ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ

ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿನ ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ವಾತ ಸಂಬಂಧೀ ಸಮಸ್ಯೆ

ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ವಾತ ಸಂಬಂಧೀ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನುನೋವು ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

VIEW ALL

ಪ್ರತಿದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಆಮ್ಲಾ ತಿಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ!

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಪಾನೀಯಗಳಿವು

Read Next Story