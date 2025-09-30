ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರ

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರ. ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Puttaraj K Alur
Sep 30,2025

ಮಧುಮೇಹ

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ

ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ.

ನಿಂಬೆ ನ್ಯೂಸ್‌

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಂಬೆ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನ

ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

ಜಂಕ್‌ಫುಡ್‌

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಂಕ್‌ಫುಡ್‌ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

ವ್ಯಾಯಾಮ

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ

ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

