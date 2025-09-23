ಜೀವನಶೈಲಿ

ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Puttaraj K Alur
Sep 23,2025

ತೂಕ ನಷ್ಟ

ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲ್ಲ.

ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌

ನೀವು ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬೆ ರಸ

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ತೂಕ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನ

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

ಜಂಕ್‌ಫುಡ್‌

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಂಕ್‌ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬಾರದು.

ವ್ಯಾಯಾಮ

ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ

ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

