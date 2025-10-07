ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಫಿಲ್ಟರ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾದಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಈ ವಿಷಕಾರಕಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾದಗಳ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯಂತಹ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಭಾವನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.