ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ

ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

Puttaraj K Alur
Oct 07,2025

ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಫಿಲ್ಟರ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕಿಡ್ನಿ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪಾದಗಳ ಊತ (ಎಡಿಮಾ)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾದಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಈ ವಿಷಕಾರಕಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾದಗಳ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಪಾದಗಳ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ

ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯಂತಹ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಭಾವನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ತೀವ್ರವಾದ ತುರಿಕೆ

ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

VIEW ALL

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೀನಟ್‌ ಬಟರ್‌ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..? ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ರೆಸಿಪಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹತ್ತಾರು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು

ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ

ಈ ರೀತಿ ಚೀಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ
Read Next Story