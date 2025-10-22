ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ!

Yashaswini V
Oct 22,2025

ಕಾಫಿ

ಕಾಫಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಾಕೊಲೆಟ್

ಊಟದ ಬಳಿಕ ಚಾಕೊಲೆಟ್ ಒಂದು ನಿರುಪದ್ರವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಎದೆಯುರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.

ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

