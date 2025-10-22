ಕಾಫಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಊಟದ ಬಳಿಕ ಚಾಕೊಲೆಟ್ ಒಂದು ನಿರುಪದ್ರವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಎದೆಯುರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
