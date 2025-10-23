ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ!

Deepa A Reddy
Oct 23,2025

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ

ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೈಬರ್‌

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್‌, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಯಾಸ

ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಅಂಶ

ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಮಜ್ಜಿಗೆ

ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮಜ್ಜಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್

ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಕ್ಯಾಲೋರಿ

ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ఇల్ల.


ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

