ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ಹಲಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Puttaraj K Alur
Nov 02,2025

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ

ಹಲಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಹಲಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ʼಎʼ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲು

ಹಲಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ʼಎʼ ಮತ್ತು ʼಇʼ ಚರ್ಮವನ್ನ ತೇವಗೊಳಿಸಿ, ಕೂದಲನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

ಹಲಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಣೆ

ಹಲಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

