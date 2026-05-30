ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು!

Published by: Chetana Devarmani | May 30, 2026

ವಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | May 30, 2026

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | May 30, 2026

ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಡಯೆಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್‌ನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.

Published by: Chetana Devarmani | May 30, 2026

ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | May 30, 2026

ಕಿವಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಕಡುಬಯಕೆಗಳು ತಣಿಯುತ್ತವೆ.

Published by: Chetana Devarmani | May 30, 2026

ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಇದು ಕಾಋಣವಾಗಬಹುದು.

Published by: Chetana Devarmani | May 30, 2026

ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೊಳೆದು ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | May 30, 2026

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ಶೇಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.

Published by: Chetana Devarmani | May 30, 2026

ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | May 30, 2026

VIEW ALL
Read Next Story