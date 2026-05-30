ವಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಡಯೆಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಕಡುಬಯಕೆಗಳು ತಣಿಯುತ್ತವೆ.
ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಇದು ಕಾಋಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೊಳೆದು ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ಶೇಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಕಿವಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.