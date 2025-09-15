ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು

ಶನಿದೋಷದಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ತಲೆನೋವು, ಬೆನ್ನುನೋವು, ಚರ್ಮರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿಪರ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.

ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು

ಶನಿದೋಷದಿಂದ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಕಸಿವಿಸಿ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ಶನಿ ಪೂಜೆ

ಶನಿದೋಷದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ

ಶನಿದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು "ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ" ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು.

ದಾನ

ಶನಿವಾರದಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಶನಿ ದೋಷವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನ

ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸೂಕ್ತ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸಬಹುದು.

