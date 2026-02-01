Lemon water Benefits: ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಒಂದು ಇಡೀ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ 18.6 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ 65 ರಿಂದ 90 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಅಧಿಕ ತೂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಾಮಬಾಣ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಿಂಬೆ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)